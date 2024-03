Roma, anche la Gioconda in topless per il “Free nipple day”

Roma, 26 marzo 2024 – Anche la Gioconda finisce in topless in occasione del “Free nipple day”. Questa mattina è apparsa a Roma, in via dei Dalmati, nel quartiere di San Lorenzo, una nuova opera della street artist Laika dedicata alla giornata che prende il nome dalla campagna mondiale sociale e politica che promuove l'uguaglianza di genere e la libertà di espressione attraverso la normalizzazione dell'esposizione del seno femminile in pubblico, esattamente come per gli uomini.

"Free the nipple”

Il poster affisso in strada ritrae la Gioconda ritratta a seno scoperto sullo sfondo e la scritta "Free the Nipple”. “Le leggi e le norme culturali che vietano e stigmatizzano l'esposizione del seno femminile devono essere messe in discussione perché frutto di una visione prettamente sessualizzata e patriarcale del corpo femminile - ha dichiarato Laika – Superiamo la discriminazione dell'esposizione del seno femminile e la sua odiosa censura. Free The Nipple”.

