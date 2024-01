Ferragni, vandalizzato il suo negozio a Roma. Apparse sulle vetrine le scritte ‘Truffatrice’ e ‘bandita’

Roma, 1 dicembre 2024 – Il nuovo anno inizia con il piede sbagliato per Chiara Ferragni. Il negozio dell’influencer e imprenditrice digitale in via del Babuino a Roma è stato imbrattato con scritte e offese dopo la bufera sul pandoro griffato. "Truffatrice” si legge sulla vetrina del negozio e ‘bandita’ sulla targhetta della boutique romana che riporta nome e cognome della imprenditrice e l’iconico occhio. Il video dello ‘sfregio’, diffuso su TikTok, è già virale.