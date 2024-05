Morta l’anziana colpita da un proiettile a Roma: è caccia alla 500 rossa. Cinque bossoli a terra

Roma, 24 maggio 0224 – È morta la donna anziana colpita da un proiettile sulla Prenestina, alla periferia di Roma. Un mistero sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. La polizia ha trovato cinque bossoli per terra: l’ipotesi è che siano stati esplosi da una stessa pistola.

È caccia alla persona (o alle persone) a bordo della Fiat 500 rossa che, ieri pomeriggio, ha affiancato la Smart su cui viaggiavano due donne: l’81enne e un’amica. L’auto ha rallentato all’altezza di via don Primo Mazzolari e qualcuno ha sparato dei colpi di pistola dal finestrino in direzione della Smart.

La pista più accreditata è che l’anziana sia stata colpita per errore dal proiettile. Dopo gli spari, la Fiat 500 è fuggita. Indenne l'altra donna, una 54enne che non è stata raggiunta dai proiettili. Le condizioni dell’81enne sono apparse subito gravi, tant’è che i soccorritori l’hanno trasportata in codice rosso Policlinico Umberto I di Roma.