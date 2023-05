Ballottaggi nel Lazio: urne chiuse al via lo spoglio in quattro Comuni

Roma, 29 maggio 2023 - Seggi chiusi, è inziato lo spoglio quattro comuni del Lazio che al primo turno del 14 e 15 maggio sono andati ai ballottaggi per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Si vota a Velletri e Rocca di Papa (Roma), Anagni (Frosinone), Aprilia (Latina).

L'affluenza ai seggi

Alle ore 12 partecipazione in calo: domenica 28 maggio 2023, per il secondo turno di ballottaggio delle elezioni comunali, in Lazio si è registrata un’affluenza alle urne del 12,22%, due punti in meno rispetto al 14,18% del primo turno del 14 e 15 maggio. Ancora in discesa alle ore 19 ha votato il 27,95% (36,13%), alle 23 ha votato il 37,07% (45,24%)

In particolare nella città Metropolitana di Roma alle ore 12 i votanti sono stati il 12,73% contro il 14,33% del primo turno, alle 19 ha votato il 29,28% (36,54) e alle 23 il 38,75% (45,74). L'affluenza nei due comuni al voto: a Velletri, alle ore 12 ha votato il 12,99% (era stato il 14,82 al primo turno), alle 19 ha votato il 30,12% (37,78), alle 23 il 39,86% (47,16). A Rocca di Papa alle 12 ha votato l'11,92% (12,81%), mentre alle 19 ha votato il 29,28% (36,54) e alle 23 il 39,86% (47,16).

Ballottaggio a Velletri

Nella Città metropolitana di Roma, Velletri, sono 42.582 gli aventi diritto al voto. La sfida è tra Ascanio Cascella, candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Difendere Velletri che al primo turno ha ottenuto il 44,37 % dei consensi e Orlando Pocci, appoggiato da Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e tre liste civiche: nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio ha conquistato il 32,92 % dei consensi.

Ballottaggio a Rocca di Papa

Si torna alla urne anche nel Comune dei Castelli Romani, Rocca di Papa (13.482 gli aventi diritto al voto). In corsa sono Massimiliano Calcagni, candidato sostenuto dal centrodestra e lo sfidante del centrosinistra Francesco De Santis. Calcagni al primo turno ha conquistato il 42,54% delle preferenze, mentre De Santis il 37,67%.