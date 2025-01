Giallo ad Agnani, 50enne trovato svenuto con una profonda ferita alla testa: è in prognosi riservata

Roma, 4 gennaio 2025 - È in prognosi riservata l’uomo trovato stanotte svenuto a terra nel centro storico di Agnani, nel Frusinate. Il 50enne era riverso sul selciato sul selciato tra piazza Cavour e via Vittorio Emanuele e aveva una profonda ferita alla testa: il taglio alla testa potrebbe essere stato causato da un’arma contundente.

Gli inquirenti hanno sequestrato le immagini delle telecamere per cercare tracce di un eventuale aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma.

Cosa è successo

Sono stati alcuni ragazzi appena usciti da un locale del centro a trovare il 50enne intorno alla mezzanotte. Era svenuto a terra nel centro storico di Agnani. I giovani hanno subito dato l’allarme al 118 e ai carabinieri. L’uomo, che era privo di sensi, abita a poca distanza dal luogo del ritrovamento.

I sanitari hanno rilevato la gravità della ferita e disposto l'immediato trasferimento in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma attraverso un'eliambulanza. La prognosi è riservata.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Anagni hanno acquisito questa mattina le immagini del circuito di videosorveglianza del centro storico per ricostruire cosa è accaduto al 50enne. Dai primi rilievi, la ferita è compatibile sia con una caduta che con un corpo contundente: proprio per questo i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere per stabilire con precisione cosa è successo.