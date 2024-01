Acca Larentia, saluti fascisti nel giorno della commemorazione: polemica e denunce. Cosa è successo

Roma, 8 gennaio 2024 – Era partita con le più buone intenzioni di riuscire a fare una commemorazione bipartisan di uno degli episodi più tragici degli anni di piombo a Roma, invece ieri la giornata dell'anniversario della strage di Acca Larentia è finita tra le polemiche e anche l'annuncio di denunce. Tutto per l'iniziativa di alcuni militanti di destra che, come negli anni passati, hanno commemorato con saluti fascisti e il grido “presente” i tre militanti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi il 7 gennaio 1978 davanti alla sede del Msi di Roma.

Una cerimonia, quella con i saluti fascisti, avvenuta dopo e in un altro luogo rispetto a quella istituzionale a cui hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor per il Campidoglio che hanno deposto due corone di alloro, alla presenza tra gli altri del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La vicinanza spazio-temporale dei due eventi, la prima, quella istituzionale, nel piazzale dove c'è la targa delle tre vittime e la seconda davanti alla ex sede del Msi, ha però innescato la polemica, con il Pd di Roma e Più Europa che hanno sollecitato il presidente Rocca e la premier Giorgia Meloni a prendere le distanze.

"Braccia tese e saluti romani alla commemorazione di Acca Larentia alla presenza del presidente della Regione Lazio Rocca e della vicepresidente Angelilli. Commemorare i morti è una cosa, dare copertura istituzionale ad adunate fasciste è altro”, ha scritto Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria Pd Roma. “Saluti romani alla presenza di cariche istituzionali della Regione e dello Stato, è una vergogna inaccettabile” per il segretario del Pd Enzo Foschi. “Chi, come Giorgia Meloni, da anni chiede che si faccia chiarezza sugli omicidi del 7 gennaio 1978, dovrebbe opporsi alla trasformazione del 7 gennaio in una manifestazione in cui un gruppo di esaltati strumentalizza quegli omicidi per la solita adunata estremista”, rincara Barbara Vecchietti della segreteria di +Europa.

In serata il presidente Rocca interviene duramente a spegnere le polemiche annunciando che Droghei "già campionessa di superficialità nel 2023, si aggiudica il primato di prima querelata nel 2024. Le sue accuse sulla commemorazione della strage di via Acca Larenzia sono false, surreali e diffamatorie. La cerimonia istituzionale a cui ho preso parte, e alla quale ha partecipato l'assessore di Roma Capitale Miguel Gotor, è stata estremamente composta e animata dalla sola intenzione di ricordare tre vittime degli Anni di Piombo. Nessun saluto romano davanti ad alcuna carica istituzionale, come lo stesso Gotor può confermare. Se ci fossero stati saluti romani non avrei esitato a stigmatizzarli e a prenderne le distanze. Accusare il sottoscritto di dare copertura istituzionale a adunanze fasciste è diffamatorio e la Droghei ne renderà conto in Tribunale”.

Durante la commemorazione di ieri Rocca ha sottolineato il dovere di ricordare questi ragazzi "morti per l'odio ideologico che ha avvelenato gli Anni di Piombo. Non sono morti di serie B, vanno rispettate tutte le vittime, di destra e di sinistra”. L'assessore capitolino Gotor ha spiegato di aver partecipato alla commemorazione “per ricordare oggi che la militanza politica non può mai giustificare la violenza e lo spargimento di sangue”. “La mia proposta di legge per una commissione sugli anni di piombo - ha detto Rampelli - serve proprio per fare chiarezza su tutte le vittime minori di quegli anni e per capire chi ha armato i giovani di quel tempo”.

Nel tardo pomeriggio di ieri c'è poi stato un corteo che ha raggiunto Acca Larentia, un migliaio i partecipanti, ad annunciare la manifestazione un manifesto nero con il titolo “presente, presente, presente” e in alto una piccola croce celtica bianca.

