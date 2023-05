Elezioni comunali Roma e Lazio, spoglio in diretta

Roma, 15 maggio 2023 – Con la chiusura dei seggi, oggi alle ore 15, si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo di 47 comuni laziali, di cui 12 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti che potrebbero essere chiamati di nuovo alle urne per il secondo turno di ballottaggio. In particolare nella Città metropolitana di Roma sono 17 le amministrazioni comunali che si apprestano a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, di queste 7 sono sopra i 15 mila abitanti.

I comuni al voto in provincia di Roma sopra i 15 mila abitanti: Fiumicino (votanti 61.533), Pomezia (votanti 49.012), Velletri (42.111); Santa Marinella (15.319), Rocca di Papa (13.402), San Cesareo (11.687) e Valmontone (12.334).

Gli altri comuni al voto: Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Roccagiovine, Sacrofano e San Cesareo.

Dei 239.119 cittadini romani e 556.158 laziali, ieri sera alla chiusura dei seggi si era presentato il 44,07 nei terroitori romani e il 45,91% in tutta la Regione. Aggiorneremo il dato definitivo dell’affluenza alle ore 15, alla chiusura definitiva dei seggi di oggi, lunedì 15 maggio, non appena disponibile.

Di seguito la diretta con i dati aggiornati