Elezioni comunali Roma e Lazio. Affluenza al 13,93%. Diretta

Roma, 14 maggio 2023 – L’affluenza alle urne nella Città metropolitana di Roma e nel Lazio, oggi, domenica 14 maggio, primo giorno di chiamata alle urne per 239.119 cittadini romani e 556.158 laziali, al primo dato delle ore 12 arriva solo a sfiorare il 14%. In particolare nei 17 comuni chiamati al voto nel territorio provinciale di Roma si è recato alle urne il 13,75% degli elettori (il 19,09% il dato delle ore 12 nelle precedenti elezioni quando però si era votato in un’unica giornata). Nel Lazio il 13,93% (19,25%).

Domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 si vota nel Lazio: sono 47 i comuni che andranno alle urne di cui 12 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Nella provincia di Roma sono 17 le amministrazioni comunali che si apprestano a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, di questi 7 contano più di 15 mila abitanti e potrebbe dunque andare al ballottaggio.

Comuni al voto della Città metropolitana di Roma

I comuni al voto in provincia di Roma sopra i 15 mila abitanti: Fiumicino (votanti 61.533), Pomezia (votanti 49.012), Velletri (42.111); Santa Marinella (15.319), Rocca di Papa (13.402), San Cesareo (11.687) e Valmontone (12.334).

Gli altri comuni al voto: Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Roccagiovine, Sacrofano e San Cesareo.

Orari di apertura seggi

Domenica 14 maggio 2023, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, lunedì alle ore 15. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda solo i comuni oltre i 15mila abitanti, avrà luogo nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti al primo turno (ovvero il 50% più 1 dei voti). Se previsto, dunque, il secondo turno si terrà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, lunedì 29 maggio alle 15.

Come si vota

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Comuni fino a 15.000 abitanti

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. É eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti, senza ballottaggio.

Comuni sopra i 15.000 abitanti

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

• tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

• tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

• esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. É eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 29 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.