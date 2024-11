Nasce Radio Italia Store: l’E-commerce di Radio Italia SoloMusicaItaliana

Nasce Radio Italia Store: dal 18 novembre, cercando store.radioitalia.it, sarà disponibile la linea di prodotti ufficiale dell’emittente, powered by Maxdevil, per tutti coloro che desiderano avere la radio sempre al proprio fianco. All’interno: felpe, t-shirt, cappellini, sacche, shopper, calamite, tazze, borracce, porta laptop, notebook, ombrellino e braccialetti. Per la prima volta Radio Italia sviluppa un progetto di brand awareness di questa portata con l’obiettivo di aprire un ulteriore canale di comunicazione con il proprio pubblico: da oggi la radio non solo si può ascoltare, seguire in tv, sul sito e sui social, ma si può anche indossare. A sostegno del progetto è prevista un’importante campagna di comunicazione su Radio Italia, Radio Italia TV, radioitalia.it, sui suoi profili social ufficiali e su mezzi terzi. Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Questo importante progetto si inserisce all’interno del piano di differenziazione che Radio Italia sta attuando da anni con grandi soddisfazioni. L’evoluzione del nostro brand ci ha portato ad una naturale conseguenza: aprire uno spazio digitale nel quale chiunque ami la musica italiana possa trovare articoli di varia natura adatti ad ogni gusto ed esigenza. Fin da subito abbiamo creato due filoni creativi. Il primo vede al centro il nostro logo in varie declinazioni; il secondo lascia spazio ad elementi grafici che puntano sempre più alla modernità. Dato l’imminente periodo natalizio non poteva mancare una linea dedicata al momento più amato dell’anno. Prevediamo, nei prossimi mesi, il lancio di diverse limited edition legate ai nostri eventi e al periodo estivo. Ringrazio tutto lo staff che da mesi sta lavorando per poter lanciare al meglio questa grande novità e ringrazio anche Maxdevil per averci supportato in maniera proattiva su tutto il progetto”.