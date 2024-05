“Fate una X (Decima) sulla Lega”. Bufera sullo spot di Vannacci. A cosa si riferisce il generale?

Roma, 31 maggio 2024 – Roberto Vannacci ancora al centro della bufera, stavolta per uno spot elettorale. Nel video circolato sui social il generale, candidato al Parlamento europeo, si rivolge ai potenziali elettori: “Il prossimo 8 e 9 giugno quando andrete a votare per le elezioni del Parlamento europeo fate una 'Xª’ (Decima) sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci”. La Decima sta per Decima Flottiglia Mas, nota anche come Xª MAS, che dà il nome al corpo di marina – ufficialmente indipendente – che operò per la Repubblica Sociale Italiana dal 1943 al 1945, al fianco dell’esercito nazista.

Vannacci in uno spot elettorale: fate una decima sulla scheda (Ansa)

Il filmato non compare sui social ufficiali del generale ma è lo stesso staff di Vannacci a confermarne l’autenticità: “E’ stato realizzato dai sostenitori del generale”. L’ennesima provocazione? Vannacci non lo rinnega ma dà la sua lettura. “Nello spot si fa riferimento a Decima X glorioso reparto della regia Marina che ha operato fino al 1943 e del quale tra gli altri faceva parte anche Teseo Tesei. Nulla a che vedere dunque con l'interpretazione che ne stanno dando altri”, ha detto al sito Notizie.com.

Possibile che Vannacci non conosca l’altra ‘Decima’, quella comandata da Junio Valerio Borghese, detto il “principe nero”, responsabile di rastrellamenti, saccheggi e trucidazioni? Anche il suo staff precisa che "la Decima Mas, come riportato da Treccani, è “il reparto dei mezzi d'assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas. Nel suo libro 'Il coraggio vince' il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell'armistizio – si sottolinea quindi – . Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell'8 settembre".

Lo staff riporta anche un passaggio del libro di Vannacci: "Avevo divorato le pagine che raccontavano le imprese di Teseo Tesei e Durand de la Penne, incursori subacquei della X Mas. Ero con loro ad Alessandria d`Egitto e a Malta, protagonista di successi clamorosi e fallimenti eroici….”.

Ma quella Decima, reparto della marina del Regno d’Italia istituito nel 1939, dal 1943 divenne di fatto corpo repubblic hino, direttamente comandato – prima di Borghese – da Benito Mussolini. E oggi è simbolo neofascista.

Ricorda Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra: “Gli uomini della Flottiglia X Mas marchiavano o incidevano sul petto degli sventurati la 'X' della Decima. Dagli alberi delle strade pendevano i corpi dei partigiani con un cartello al collo che recitava: 'E' passata la Decima'. Questa deplorevole richiesta, nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costò la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia”. Secondo Matteo Salvini “il fascismo è morto e sepolto nel Novecento, fortunatamente come il nazismo e come il comunismo. Eppure qualcuno perde tempo su Salvini o su

Vannacci e non ci aiuta invece a dire che noi non vogliamo la guerra contro la Russia. Questo oggi è il pericolo: la guerra, non il fascismo, il comunismo”.

Sospeso dall’esercito per il libro autoprodotto considerato razzista e omofobo ‘Il mondo al contrario’, Vannacci è nelle liste della Lega per le elezioni europee. Il suo nome è in tutte le circoscrizioni.