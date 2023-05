Terzo Polo, Calenda e Renzi firmano accordo: “Leale collaborazione e lista unitaria alle europee”

Roma, 22 maggio 2023 - Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno firmato una ‘tregua’. Dopo quasi due ore di faccia a faccia a Palazzo Madama Italia viva e Azione hanno sottoscritto un documento comune, approvato all'unanimità, per un impegno a "una leale collaborazione" dei parlamentari e ad avviare un percorso per una lista unitaria alle prossime elezioni europee. Anche i gruppi parlamentari resteranno in vita con gli attuali numeri.