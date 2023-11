Sondaggi politici, FdI stabile al 29%. Pd ancora giù (19,3%): è il dato peggiore dalla vittoria di Schlein

Roma, 30 novembre 2023 – Niente sembra far cedere il partito della premier Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia resta stabile al 29% dei consensi, nonostante (per citarne una) le recenti pressioni sulla manovra di governo e le polemiche delle ultime settimane. FdI tiene una distanza di quasi dieci punti percentuali in più rispetto al Pd che conferma il suo dato peggiore (19.3%) dalla vittoria di Elly Schlein alle primarie. Ma il M5S non sembra beneficiarne, perdendo mezzo punto e scendendo sotto il 16% per la prima volta da luglio. Bene invece la Lega che rimbalza nuovamente sopra il 9%. Emerge dal sondaggio politico di Supermedia Youtrend di questa settimana che nel complesso ad avere più appeal è ancora il centrodestra che cresce di quasi un punto ogni 14 giorni, mentre crollano le opposizioni.

La classifica

FdI 29,0% (=) Pd 19,3% (-0,1) M5S 15,75% (-0,5) Lega 9,3% (+0,5) Forza Italia 7,4% (+0,2) Azione 3,9% (+0,3) Verdi/Sinistra 3,4% (-0,1) Italia Viva 3,0% (+0,1) +Europa 2,5% (=) Italexit 1,7% (-0,2) Unione Popolare 1,4% (+0,2) Noi Moderati 1,3% (+0,1).

La coalizioni

Centrodestra 47,0% (+0,8) Centrosinistra 25,2% (-0,2) M5S 15,7% (-0,5) Terzo Polo 6,8% (+0,2) Italexit 1,7% (-0,2) Altri 3,6% (-0,1). Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla al sondaggio politico Supermedia di due settimane fa.

