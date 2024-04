Salvini a Belve: “Ho ancora tanto da dare e nessuno sfida la mia leadership”. Vannacci? “Possibile candidato”. E Meloni e fidanzata “sono due faine”

Roma, 2 aprile 2024 – Parla di questioni politiche, come il generale Vannacci possibile candidato della Lega alle Europee, ma anche di partite più personali, come quelle a burraco con la premier Giorgia Meloni e la fidanzata Francesca Verdini. A cui non risparmia battute come: “Sono due faine e odiano perdere”. Sono alcune delle anticipazioni dell’intervento del leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ospite della trasmissione Belve di Francesca Fagnani su Rai 2 che andrà in onda questa sera.

“Ho ancora tanto da dare”

“Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo...Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". Ha detto Salvini in merito alla sua leadership nella Lega. Quanto al congresso della Lega, il vicepremier fa sapere che si terrà “entro l'autunno, certo. L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona”. Tornado sulla leadership, alla domanda se qualcuno si sia fatto avanti, Salvini risponde: “no”

“Condivido le battaglie sulla libertà di Vannacci”

“Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere”, è una delle battute di Salvini. Parlando della candidatura del generale Vannacci alle Europpe invece dice “ci stiamo ragionando”. Alla domanda di Fagnani “lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, ad esempio?” Il vicepremier risponde: “No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone”. E alla domanda da quanto tempo non sentisse l’ex leader della Lega Nord Umberto Bossi: “Da troppo, e di questo mi dispiaccio, è una delle mie colpe...”.

