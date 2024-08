Salvini: scudo per i governatori. Ma FdI frena

Giovanni Toti, ex presidente della Liguria, sbarca a Roma per incontrare Matteo Salvini e parlare della successione (lui fa il tifo per Rixi, ma si vedrà) e il leader del Carroccio lo accoglie con un’idea: uno "scudo" giudiziario per l’ultima fase del mandato dei presidenti di Regione. Una proposta che, sul momento, riaccende un dibattito politico sopito dalla calura estiva, ma che trova immediato sostegno di una parte della maggioranza (Forza Italia, ma anche il governatore friulano, Massimiliano Fedriga, si dice entusiasta) e il sopracciglio alzato – invece – di Fratelli d’Italia. FdI non è convinto di voler lasciare nelle mani del Carroccio la gestione dello scontro con la magistratura e persino lo stesso Toti, uscendo dall’incontro al Senato, non ha fatto salti di gioia: "Credo sia un po’ complesso; certamente bisognerebbe rivedere il sistema delle garanzie della politica e anche la definizione di alcuni reati, ma non credo si possa fare un tanto al chilo". Così, mentre il leader di FI Antonio Tajani accoglie con favore la proposta ("aspettiamo di conoscere la proposta di Salvini"), il senatore meloniano Raffaele Speranzon smorza: "Non credo che la soluzione sia dare scudi a chi svolge importanti funzioni a garanzia di tutti i cittadini". Insorge, invece, il Pd: "E perché solo i governatori e gli amministratori? Resuscitiamo il Lodo Alfano in formato extralarge, così nessuno rischia più nulla e ognuno può far quel che vuole, tanto c’è lo scudo".