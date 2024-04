Nordio annuncia nuove strutture per un totale di 2.262 posti extra

Nove strutture saranno costruite per trovare nuovi spazi ai detenuti. Vere e proprie carceri, oppure padiglioni che sorgeranno al fianco degli attuali istituti per ospitare un totale di 2.262 posti extra. È il piano del ministro della Giustizia Carlo Nordio (in foto). Previsti accordi bilaterali con Stati stranieri, percorsi per affidare alle cooperative i detenuti prossimi all’uscita, un freno alla detenzione cautelare e nove strutture. Ecco la mappa dei nuovi posti. A Cagliari un nuovo padiglione da 92 posti destinato al regime 41-bis. A Sulmona un padiglione da 200 posti, a Milano ‘Operà per 400 posti. Quattricento postiarriveranno a Roma Rebibbia Entro il 2025 dovrebbero essere terminati il nuovo padiglione da 200 posti dell’istituto di Bologna e il nuovo istituto da 250 posti di Forlì. In fase d’ultimazione la progettazionedel nuovo padiglione da 200 posti presso Milano Bollate.Tra l emergenze segnalate dal Guardasigilli la carenza di agenti: ne mancano 7mila.