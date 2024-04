Evan N’Dicka, il tweet di Malan: “Malori troppo frequenti, si faccia chiarezza”. Piovono le critiche di Burioni e Cartabellotta

Bologna, 15 aprile 2024 – Anche il mondo della politica e della scienza si fa sentire dopo il malore che ha colpito Evan N’Dicka durante Udinese-Roma. In particolare, ad aprire il dibattito è un tweet di Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato. “A N’Dicka auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause”, ha postato il senatore.

Le drammatiche immagini del malore di Evan #N’Dicka . A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause pic.twitter.com/pdu0N7hp2h — Lucio Malan (@LucioMalan) April 14, 2024

C’è chi nella dichiarazione di Malan ha letto una strizzata d’occhio ai no-vax, che da anni collegano malori e malattie che colpiscono i giovani ai vaccini anti-Covid somministrati durante la pandemia. Nonostante l’Istat abbia comunicato più volte che non vi sia un aumento dei problemi di salute successivo alla campagna vaccinale del 2020-21, sono molte le risposte di coloro che fanno riferimento a ciò. “Troppi malori, e non solo sui campi di calcio”, scrive un utente, “Il fenomeno è da verificare”, risponde un altro.

A prendere parola, anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Sotto al tweet del senatore, lo scienziato risponde: “Mi scusi Onorevole, ma la Sua continua attività di disinformazione scientifica è finalizzata a raccattare voti da novax? O crede veramente a quello che scrive?”. A fare da eco, il medico Roberto Burioni: “Il senatore Malan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il paese – scrive retwittando il post del politico – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica”.

Il senatore @LucioMalan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il paese. Il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica. https://t.co/YBXgA2XrHx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 14, 2024

Già ieri sera la Roma ha pubblicato sui suoi social una foto di N’Dicka sorridente sul suo letto d’ospedale. “Evan si sente meglio ed è di buon umore – ha rassicurato la società nel post –. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale”. Resta incerta la data di recupero di Udinese-Roma, interrotta al 72’.

