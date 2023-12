Meloni saluta i militari all’estero: "Siete la nostra parte migliore"

Auguri di Natale ieri per i militari in servizio all’estero da parte della premier Giorgia Meloni. "È stata per me una grande emozione – ha detto Meloni – poter salutare in videoconferenza i Contingenti militari italiani impegnati nei Teatri operativi e portare gli auguri dell’Italia intera, del Governo e miei personali. Auguri che desidero unire al ringraziamento a voi tutti, donne e uomini della Difesa, che anche in questi giorni di festa siete impegnati in Patria e all’estero per portare pace e sicurezza"