Meloni e i migranti: "Avanti coi Paesi sicuri". E Salvini punta al Viminale

La commozione durante gli auguri ai militari. La citazione del Signore degli Anelli: "Si sceglie di essere un soldato perché si ama la patria". L’annuncio di un vertice sull’Albania. E la suggestione di Matteo Salvini al Viminale, che per ora rimane sullo sfondo. Giorgia Meloni parla da una baita lappone a 260 chilometri dal circolo polare artico a Saariselkä, villaggio di 350 anime nel nord della Finlandia, e fissa le prossime mosse del governo sulla questione migranti. Chiudendo, per ora alla possibilità di rimpasti di governo anche dopo l’assoluzione del leader della Lega su Open Arms.

I MILITARI"L’Italia partecipa a 37 missioni all’estero, siamo il primo contributore in Europa, il secondo nella Nato", dice la premier ai militari impegnati nella missione Nato Baltic Air Policing nel corso della sua visita alla base aerea di di Šiauliai, in Lituania. "Ai tanti che ci dicono che le spese per la difesa non sono in fondo così utili vale la pena ricordare che sono le risorse che ci consentono di difendere il transito delle navi mercantili che consentono ai prodotti di arrivare in Italia senza un aumento dei prezzi; che consentono di garantire pace e benessere per nazioni martoriate dalla guerra; di produrre lontano dai nostri confini una deterrenza che consente di non far avvicinare i rischi alle nostre case e alle nostre famiglie".

IL “SIGNORE DEGLI ANELLI“Poi scherza: "Cito spesso Il Signore degli anelli, ma giuro che non è l’unico libro che ho letto...". E ancora: "Nel libro Faramir parlando della battaglia dice “non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, né il guerriero per la gloria, né la freccia per la sua rapidità, amo solo ciò che difendo“. Non si sceglie di essere un soldato per odio ma per amore. La patria ha bisogno di essere difesa. Questo lavoro lo fate voi". E non riesce a trattenere la commozione quando lascia il microfono: "E alla fine pure oggi...", le scappa.

L’ALBANIAPrima, la premier aveva annunciato per oggi un vertice sull’Albania "per capire come procedere. Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri" mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto". Alla riunione parteciperanno il ministro dell’Interno Piantedosi, il ministro degli Esteri Tajani (in collegamento perché all’estero), il ministro della Difesa Crosetto, il ministro per gli Affari europei Foti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il consigliere diplomatico di Meloni, Fabrizio Saggio.

SALVINI AL VIMINALE?Poi parla della sentenza Open Arms: "Mi pare un fatto che l’oggetto del processo a Salvini fossero le sue scelte politiche piuttosto che reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica", ma chiude la porta al leader leghista al Viminale: "Oggi sia io che Salvini siamo contenti dell’ottimo lavoro che sta facendo il ministro dell’Interno". Lui però un pensierino sembra farcelo ancora: "Ora sto bene dove sto. Poi parlerò con Giorgia e con Matteo (Piantedosi, ndr), questo governo è una squadra di amici e quindi vedremo. Qualcuno in passato poteva dire “Salvini non può andare agli Interni perché c’è un processo in corso sulla sua condotta da ministro“, adesso quest’alibi non c’è più".