Voto in Friuli Venezia Giulia, Fedriga verso la vittoria: al 61-65% negli exit poll

Trieste, 3 aprile 2023 – Massimiliano Fedriga stravince negli exit poll delle regionali in Friuli Venezia Giulia imponendosi con un 61-65%. A una distanza siderale dal candidato del centrodestra c’è Massimo Moretuzzo del Centrosinistra, che si fermerebbe invece al 28-32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

I risultati dell’exit poll

Si tratta dell’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. “Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile”, ha dichiarato la dem Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia.

Com’è andata nel 2018

Cinque anni fa alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia si votava in un solo giorno, domenica 29 aprile. Chiusi i seggi alle 23, con un’affluenza pari al 49,65%, lo scrutinio era iniziato alle 8 del giorno successivo. Il risultato definitivo era arrivato a metà pomeriggio: Fedriga, sostenuto dal centrodestra, si affermava con il 57,09% dei voti.