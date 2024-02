L’impatto di Sanremo? Oltre 200 milioni di euro

Quanto vale il Festival di Sanremo? Secondo Ernst & Young, l’impatto totale stimato è pari a 205 milioni di euro, di cui 77 milioni di valore aggiunto (rapportabile al Pil), in crescita di circa 6 milioni rispetto alla precedente edizione, principalmente per effetto di una maggiore raccolta pubblicitaria.

Di questi 205 milioni, gli impatti indiretti e indotti sono stimati essere pari a circa 125 milioni. I posti di lavoro attivati sono pari a oltre 1.300 addetti, di cui circa 860 derivanti dagli effetti indiretti e indotti.

I settori più impegnati, grazie all’attivazione delle catene di fornitura sono quelli relativi ai servizi pubblicitari (96 milioni di giro d’affari), di alloggio e catering (13 milioni) e produzione cinematografica, televisiva e musicale (10 milioni). "Le ripercussioni economiche del Festival di Sanremo evidenziano, anche quest’anno, il ruolo fondamentale dell’industria della musica nel nostro Paese, nonché – commenta Mario Rocco, Partner EY, Valuation, Modelling and Economics Leader – l’importanza del festival nell’economia dello stesso. L’analisi considera non solo l’impatto delle spese organizzative, dei ricavi da pubblicità e sponsor e della presenza sul territorio di spettatori e addetti ai lavori, ma anche delle ripercussioni generate lungo le catene di fornitura, stimate in circa 125 milioni"