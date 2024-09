L’ex governatore ligure: "Non ce l’ho con i pm. La politica ha abdicato alla sua funzione"

Prima uscita pubblica per Giovanni Toti, il governatore della Liguria finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti che coinvolge tra gli altri l’imprenditore Aldo Spinelli. Caduta la misura restrittiva dopo le dimissioni da presidente della Regione, Toti (foto) ha scelto la trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 per dire la sua. "Sono in pace con la mia coscienza e non riesco ad avercela con i magistrati – le sue prime parole –. Io ce l’ho con la politica che ha fatto leggi che hanno tolto potere alla politica lasciando a un altro potere dello Stato, alla magistratura, l’idea di poter fare da giudice penale e morale di quello che fa la politica. Questa è la colpa vera". Toti ha poi annunciato che tornerà a fare il giornalista, per il Giornale, e che presenterà il libro che sta scrivendo.