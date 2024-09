L’appello della Fieg: "Emergenza editoria, subito un incontro coi partiti in vista della Manovra"

L’editoria italiana ha lanciato il suo appello alla politica, affinché non dimentichi che la democrazia e la sua attuazione passa, da sempre, indissolubilmente, dall’esistenza di un’informazione libera, forte e indipendente

"L’aggravarsi della crisi dell’editoria rende indispensabili interventi urgenti", è il messaggio che la Fieg ha consegnato ai partiti e alle istituzioni.

Segue la richiesta dell’avvio di un dialogo concreto con le forze democratiche in vista dell’avvio della discussione sulla legge di Bilancio: "La Federazione Italiana Editori Giornali – così si chiude la nota – chiederà di incontrare le forze politiche e i gruppi parlamentari per illustrare la situazione dell’editoria quotidiana e periodica. Il valore dell’informazione per il funzionamento della democrazia esige attenzione e sostegno da parte del Governo, del Parlamento e dei partiti politici".