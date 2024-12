Forza Italia a Washington: incontri con l'amministrazione Trump e adesione all'Idu

Forza Italia in esplorazione a Washington in attesa dell’arrivo alla presidenza di Donald Trump. A settembre il partito di Antonio Tajani è diventato membro dell’Idu, l’International Democracy Union, insieme a Fratelli d’Italia. E nei giorni scorsi nella capitale Usa è andato in scena il Forum della più grande organizzazione al mondo di partiti di centrodestra. A guidare la delegazione Deborah Bergamini e il segretario dei giovani azzurri Ludovico Seppilli.

La vicesegretaria di FI ha incontrato, con il presidente del Ppe Manfred Weber, esponenti della futura amministrazione Trump, membri del Congresso e leader di fondazioni e think tank Usa e internazionali. Bergamini ha partecipato anche a un incontro con le imprese italiane attive negli Usa, insieme ad Antonio Giordano di FdI.

L’entrata degli italiani nel Forum è stata accettata dopo due anni di negoziazione, a causa delle resistenze nei confronti del partito della premier, visto come troppo a destra. Alla fine l’ok è arrivato grazie a Tajani e ai suoi buoni uffici con il Pppe. Gli azzurri invece sono stati accettati all’unanimità, grazie anche alla collaborazione con l’Idu che va avanti da due anni.

Bergamini ha incontrato molti esponenti e organizzazioni repubblicane, tra cui l’International Repubblican Institute, la Heritage Foundation, l’ex speaker del congresso Newt Gingrich, l’ex governatore della Florida e senatore Rick Scott e il presidente del partito Michael Whatley.

La trasferta a Washington è servita per cominciare a preparare il terreno in attesa del 20 gennaio, quando Trump si insedierà. L’incontro è stata l’occasione per parlare di dazi, Mediterraneo e Ucraina. Un modo per portarsi avanti con il lavoro e farsi degli amici, spiegano informalmente dalle parti degli azzurri. I contatti sono serviti anche per capire come verrà costruita l’amministrazione Trump.