Meloni vede Erdogan. Una decina di intese per rafforzare la partnership

Oltre 10 intese commerciali da firmare, con l’obiettivo di rafforzare una partnership economica in piena espansione e per cementare i rapporti con un player internazionale determinante su molti tavoli, dal Medio Oriente all’Ucraina. Oggi Giorgia Meloni riceverà alle 11.30 il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (foto) a Villa Pamphili, sede del quarto vertice tra Roma e Ankara. Si discuterà delle "misure per rafforzare la cooperazione tra Turchia e Italia" e ci sarà "uno scambio di opinioni sulle questioni regionali e globali attuali", ha spiegato sui social il direttore della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun. Meloni ed Erdogan, poi, interverranno alle 15 all’Hotel Parco dei Principi per il business forum Italia-Turchia, dove è prevista la partecipazione di 620 imprese, di cui 345 italiane e 275 turche.

Dopo i brevi ma significativi incontri a margine dei funerali di papa Francesco proseguono gli impegni diplomatici della presidente del Consiglio, che continua a lavorare a fari spenti per un summit tra Usa e Ue che possa sciogliere l’intricato nodo dei dazi statunitensi sulle merci europee. Nel frattempo, Meloni si prepara ad accogliere il presidente della Turchia, Paese che vanta l’esercito più grande nell’ambito dell’Alleanza Nato, dopo quello degli Stati Uniti. I rapporti economici fra Italia e Turchia stanno vivendo una forte crescita. Nel 2024 il volume dell’interscambio tra i due Paesi ha raggiunto i 29,7 miliardi di euro (incremento del 15,2% rispetto al 2023).