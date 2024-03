La Lega presenta emendamento per cancellare i ballottaggi. Il governo: lo ritiri. Ira delle opposizioni

Roma, 13 marzo 2024 – È caos nel governo (e guerra con le opposizioni) dopo che la Lega ha presentato un emendamento al decreto elezioni che prevede la possibilità per i sindaci di essere eletti al primo turno se si superano il 40% dei voti, quindi di fatto uno stop ai ballottaggi.

Emendamento che il governo invita a ritirare: il partito di Salvini dovrebbe trasformarlo in un ordine del giorno al decreto elezioni.

“E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi”. È questo il cuore dell'emendamento presentato dalla lega nel corso dell'esame in Aula al Senato.

Una proposta che non era stata prima presentata e discussa in commissione e che quindi ha colto di sorpresa le opposizioni che hanno parlato di 'attacco alla democrazia’ e di 'colpo di mano’.

La proposta, che fa riferimento al testo unico sugli Enti locali, riguarda i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove ora un candidato sindaco per essere eletto al primo turno dovrebbe avere il 50% + 1 dei voti.

Cosa c’è scritto nell’emendamento della Lega

Secondo l'emendamento “è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età”.

È la terza volta che il centrodestra propone questa norma.

Nel marzo 2023 fu Forza Italia a presentare un emendamento, sempre in commissione Affari costituzionali al Senato, ad una leggina sulla raccolta delle firme nei piccoli Comuni. Dopo qualche settimane, la proposta è stata inserita dalla relatrice della Lega Dasy Pirovano nel testo unificato sull'elezione diretta delle province. Nell'aprile successivo era stato il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli a chiedere il superamento del ballottaggio, introdotto 31 anni fa, nel 1993, e mai modificato.

Balboni (FdI): “Non inserirlo ora”

“Pur essendo d'accordo anticipo ai colleghi che la mia richiesta è di ritiro”, ha detto il relatore del dl elezioni, Alberto Balboni (FdI) ai colleghi della Lega.

"Sono d'accordo nel merito, è un sistema che ha la sua dignità - aggiunge Balboni - ma non vedo l'opportunità di inserirlo in questo momento. Cambia le regole in vigore, avrebbe avuto bisogno di maggior confronto. Un tema così importante andava affrontato con ben altro metodo”.

Ira delle opposizioni

"Un nuovo attacco alle regole della democrazia da parte della Lega. D'altra parte per chi considera la democrazia un optional, l'astensionismo crescente non è un problema”, afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S e capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

Anci: prima sentire i Comuni

“Abbiamo appreso che in sede di discussione sulla conversione in legge del decreto elezioni è stato presentato un emendamento che, se approvato, cancellerebbe i

ballottaggi per l'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15mila abitanti in caso di raggiungimento di un quorum del 40% da parte di uno o più candidati. Noi non crediamo che uno stravolgimento della legge sull'elezione diretta dei sindaci possa essere ipotizzato senza interpellare i comuni, come invece è accaduto per altri provvedimenti nella logica della leale collaborazione tra istituzioni”, è la critica del presidente dell'Anci Antonio Decaro.