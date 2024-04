dedicato a bossi e maroni

"A Roberto Maroni che, con Umberto Bossi, tutto ha iniziato e tanto mi ha insegnato. Il coraggio e la visionarietà di chi ha fatto nascere la Lega hanno cambiato la mia vita

e la storia d’Italia". È la dedica di Matteo Salvini a Bobo Maroni e Umberto Bossi, contenuta nel libro che il vicepremier e Ministro ha scritto e che sarà in libreria dal 25 aprile. Titolo ‘Controvento’, 272 pagine, casa editrice Piemme, con la presenza di foto inedite che ripercorrono la storia umana e politica del leader. All’interno riflessioni politiche e personali, e interi capitoli dedicati ad alcune delle personalità che più ha conosciuto e conosce. Con un focus speciale per la storia della Lega. "L’Italia capace di creare ricchezza, amica del mondo produttivo e nemica della burocrazia, moderna e federale, è da sempre il sogno di Umberto Bossi, che ci ha fornito il carburante giusto, le idee, le motivazioni e le parole per

dirlo".