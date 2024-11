"Chi ha messo veti non ha portato voti"

"Se si segue la linea che Elly Schlein ha dato all’assemblea nazionale del Pd, ovvero no veti, si corre tutti uniti e si vince insieme il risultato è la vittoria, se invece questa linea non viene seguita come accaduto in Liguria e si sceglie la linea Marco Travaglio si perde". Così il leader di Italia viva Matteo

Renzi (foto), commentando i risultati delle elezioni in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. "Festeggiamo un 2-1, ma rimane l’amaro in bocca perché poteva essere 3-0: non è stato 3-0 per colpa di un autogol e un rigore sbagliato" sottolinea l’ex premier parlando della sconfitta del centrosinistra in Liguria: "Chi ha messo i veti non è soltanto il Movimento 5 Stelle, ma si trova anche nell’area riformista, e chi ha messo i veti non ha preso i voti. Si è tentato di distruggere l’apertura lanciata a luglio, lo si è fatto in modo strutturato e scientifico, tenendoci fuori all’ultimo giorno in Liguria, ma questa operazione è fallita perché il centrosinistra credibile vince".