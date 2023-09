Italia Viva perde un pezzo, Elena Bonetti: “Lascio il partito e l’idea di centro di Renzi”

Cambio all'interno di Italia Viva. La deputata ed ex ministra Elena Bonetti lascia il partito di Matteo Renzi: "Il cammino del Terzo polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio. Che non è delimitare uno spazio in cui raccogliere adesioni per le elezioni, ma attivare un processo per far incontrare idee e tradizioni diverse". Ad annunciarlo è la stessa Bonetti in un'intervista al Corriere della Sera.

La deputata non rinnega il passato: "È la mia storia e la rivendico con tutte le sue ragioni. Ma voglio portarle avanti per una strada diversa da quella che ha scelto Renzi. Io penso al centro non come a uno spazio da occupare ma come a un processo di partecipazione da liberare per essere forza che superi il bipolarismo. È l'obiettivo con cui ci siamo presentati alle elezioni del 25 settembre".

Ed ecco cosa farà Elena Bonetti: "Non entro in Azione, ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale già lavoravo alla federazione tra Italia viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio. Con Calenda ho già collaborato efficacemente. Ritrovo anche Gelmini e Carfagna con le quali, nel governo Draghi, ho sperimentato un metodo che va ripreso. Sarà un lavoro di squadra".

E in merito a una sua candidatura alle elezioni europee: "Davvero prematuro parlare di questo. Io ho un mandato chiaro nel gruppo parlamentare che mi auguro resti unito".