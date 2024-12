Bacio fake tra Schlein e Casini, la segretaria Pd denuncia: video creato dall’intelligenza artificiale

Roma, 14 dicembre 2024 – Dalla fotografia di Oliviero Toscani alla street art di Banksy. Dietro ad un bacio ‘irriverente’ questa volta non c’è la mano di un artista ma è l’intelligenza artificiale ad averlo creato. Ad affermarlo è la segretaria del Pd Elly Schlein, soggetto insieme a Casini di un bacio, però, artificiale. A raccontarlo è la segretaria stessa nel corso del suo intervento all’assemblea del Partito Democratico: "Ero in Albania, in un locale una ragazza mi dice che posso pagare solo con la cassa automatica e, mentre vedo un video in cui gioco a burraco con la Meloni, ricevo un messaggio da Casini che mi avverte che gira un video in cui ci baciamo. Io ho la contezza di sapere che si tratta di un deep fake ma mi chiedo se l'avrà l'amica di mia madre che mi ha visto in video suggerire investimenti in Bitcoin in una intervista a Fazio. Dobbiamo fare una riflessione, il mondo sta cambiando in fretta", ha aggiunto la segretaria del Pd.

Il tema dell’AI

Un tema attuale quello dei prodotti realizzati dall’intelligenza artificiale. Uno strumento con potenzialità ancora non del tutto note i cui utilizzi variano su una gamma cromatica infinita. Dall’uso fatto per aiutare gli uomini laddove il cervello umano non riesce a elaborare informazioni e a fare proiezioni all’uso distorto che crea una realtà falsificata. È la stessa Schlein che dice di conoscersi abbastanza per non riconoscersi in quella foto. E la sua parola, infatti, vince su una immagine creata artificialmente. Ma gli strascichi sono tanti e lei stessa lancia il tema: come fa qualcuno che non conosce i soggetti interessati da creazioni artificiali a sapere che quel prodotto non rispecchia la realtà? Un tema urgente sul tavolo internazionale che va affrontato ponendo limiti e regole. Già qualche tempo fa alcuni volti noti del cinema e della musica avevano lamentato l’uso distorto e senza consenso della propria immagine e della propria voce. Ora è la volta della politica.

Alcuni frame del video creato dall'intelligenza artificiale con protagonisti Elly Schlein e Pier Ferdinando Casini

Il caso precedente di Meloni e Musk

Una parte del popolo dei social aveva ipotizzato una simpatia tra la premier Meloni e il miliardario Elon Musk che recentemente si sono incontrati a Parigi in occasione della celebrazione per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame. E negli ultimi giorni è diventata virale l’immagine di un bacio fake tra i due.

Il caso di Kate Middleton

Anche la principessa Kate, alcuni mesi fa, aveva pubblicato una foto risultata ‘strana’ al pubblico. In quel caso, mentre la principessa stava vivendo la fase critica della malattia e doveva gestire anche la questione dell’assenza pubblica e dell’immagine della famiglia reale da tutelare, aveva ammesso "L'ho modificata io". Lì, però, la foto non era falsa ma modificata. Un tema quindi diverso ma che pone l’accento sulla necessità di capire con quali regole si debba ‘giocare’ quando si danno in pasto ad un pubblico social immagini e video.