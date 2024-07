Alta velocità, ancora ritardi per i treni

Un’altra giornata di passione ieri sulla linea alta velocità, con treni in ritardo fino a 100 minuti in direzione sud e i convogli deviati sulla linea tradizionale. Il comunicato ufficiale di Rfi parlava di un guasto tecnico tra Labico e Anagni. Tanto è bastato a far montare le proteste. Si tratta infatti solo dell’ultimo di una lunga scia di ritardi che "si stanno verificando con eccessiva frequenza – denuncia il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso –. Disservizi che avvengono quando migliaia di italiani si spostano per raggiungere le mete di vacanza, e in concomitanza con le presenze di turisti stranieri in Italia che utilizzano il treno per spostarsi lungo la penisola".

Da qui la polemica: – "È evidente – continua infatti Melluso – il conflitto tra i lavori urgenti da completare nel quadro del Pnrr e il regolare transito dei treni".

Il caos treni intanto arriva in Parlamento: "Mentre la Camera approva con l’ennesimo voto di fiducia un decreto infrastrutture inutile e dannoso – avverte il senatore Antonio Misiani, Pd – è l’ennesima giornata nera per chi si sposta in treno: guasti ripetuti, ritardi abissali, disagi inaccettabili" Poi l’attacco: "Salvini esca dalla sua bolla di propaganda e salga a bordo…". E rincara la dose la senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent: "Invece di indignarsi per l’apertura delle Olimpiadi, e occuparsi di tutto tranne che dei problemi inerenti al suo ministero, Salvini dovrebbe farlo per i costanti ritardi dei treni e del trasporto pubblico. Dovrebbe rendersi conto che c’è lui al governo e trovare soluzioni".