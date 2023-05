Alluvione Emilia-Romagna, Meloni: “Governo c’è. Pronti a Cdm per l’emergenza”

Roma, 17 maggio 2023 – “Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”. La premier Giorgia Meloni, dall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sul maltempo e sulle criticità in Emilia Romagna. La premier ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d'emergenza. E’ quanto reso noto da Palazzo Chigi, che ha spiegato che Meloni “segue costantemente l'evoluzione dell'emergenza meteo che ha colpito in particolare l'Emilia-Romagna”.

Un'immagine dall'alluvione in Emilia-Romagna

“Sulle risorse - ha proseguito Meloni rivolta al governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini -, io e te abbiamo fatto una lunga chiacchierata la settimana scorsa e ovviamente faremo tutto quello che c'è da fare per aiutare la popolazione, poi c'è un tema di messa in sicurezza del territorio”.

Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco, sorvolerà le zone più colpite dall'ondata di maltempo. Subito dopo andrà al centro operativo regionale della protezione civile dell'Emilia Romagna e in prefettura a Bologna.

"Sono 24 i Comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hano sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime 36 ore”. E’ il quadro tracciato dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

"Sono 50mila gli utenti rimasti senza energia elettrica e 4mila gli sfollati”, gli altri numeri resi noti da Musumeci.