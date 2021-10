Roma, 17 ottobre 2021 - Votanti in calo ai ballottaggi 2021. E' questo il dato che emerge dalla prima rilevazione sull'affluenza: alle ore 12 è al 9,73% nei 63 Comuni di cui raccoglie i dati il Viminale (sono escluse le due città del Friuli Venezia Giulia, in quanto Regione a statuto speciale). Al primo turno, alla stessa ora, si era già recato alle urne il 12,18% degli aventi diritto. Crollo di votanti in Campania, che passa dal 14,74% al 10,05%, mentre la percentuale di votanti pù alta si registra in Liguria (13,14%) per Rondanina (Genova) e Savona.

Affluenza a Roma, Torino e negli altri capoluoghi

Roma: 9,36% contro 11,83%.

Torino: 8,58% contro 9,90%.

Trieste: 11% rispetto a 11,3%

Varese: 12,47% rispetto a 12,55%

Caserta: 9,32% contro 15,12%

Benevento: 10,40 contro 13,97%

Savona: 13,14% contro 16,19%

Latina: 12,81% contro 16,05%

Cosenza: 8,89% contro 13,89%

Isernia: 11,41% contro 13,74%

Quando e dove si vota

Le urne sono aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani (lunedì 18 ottobre) dalle 7 alle 15 per cinque milioni di cittadini, chiamati a scegliere il sindaco di 65 Comuni (qui i ballottaggi dell'Emilia Romagna). Le sfide più accese sicuramente a Roma, Torino e Trieste. Ma ci sono altre sette città capoluogo coinvolte in questo appuntamento elettorale: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.

A Roma sia Enrico Michetti, candidato del centrodestra, sia Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, hanno già votato. Entrambi hanno il seggio in zona Monteverde: Michetti in via Giovanni De Calvi, Gualtieri ll'istituto Federico Caffè in via Fonteiana. Foto di rito mentre inseriva la scheda nell'urna per il primo, qualche selfie per il secondo, ma nessuna dichiarazione.

Come si vota e come funziona. Le regole

Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei Comuni capoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i Comuni di Milano (Beppe Sala), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Salerno (Vincenzo Napoli), Napoli (Gaetano Manfredi), Bologna (Matteo Lepore) e Ravenna (Michele De Pascale). In questi ultimi tre Comuni centrosinistra e M5s hanno corso da alleati. Il centrodestra, invece, ha finora confermato i sindaci di Pordenone (Alessandro Ciriani), Novara (Alessandro Canelli) e Grosseto (Antonfrancesco Vivarelli). (Qui tutti i risultati di 3 e 4 ottobre).