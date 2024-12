Oroscopo Ariete 2025: un anno tra alti e bassi da affrontare a testa alta

A tutti i nati sotto il segno dell'Ariete il 2025 potrebbe regalare risultati addirittura sopra le vostre più rosee aspirazioni e noi sappiamo bene che le vostre ambizioni non sono mai state al di sotto di una certa aspettativa. Abbiamo usato il condizionale non per “furbizia” o per “mettere le mani avanti”, quanto piuttosto per sottolineare che molto dipenderà da voi e dal vostro atteggiamento nell'affrontare quanto le stelle hanno in serbo per voi.Con la particolare benevolenza di Saturno, che vi sarà più che amico, almeno fino al mese di marzo, potrete ottenere risultati favorevoli in diversi settori, in seguito questi stessi risultati potrebbero subire una battuta d'arresto, ma nulla che voi non siate in grado di controllare e, all'occorrenza, risolvere a vostro favore.



Il transito di Giove manterrà forte anche il vostro lato finanziario, almeno fino alla prima decade di maggio, per questo il nostro consiglio è quello di meditare bene sui vostri investimenti e di non storcere la bocca all'idea di fare le “prodighe formichine”: ciò che saprete mettere da parte in inverno, vi sarà utile in primavera/estate, soprattutto se, tra i vostri piani futuri, c'è quello di “allargare la famiglia”. Non vi preoccupate dei giudizi degli altri, vicini e lontani: in ogni caso potete stare certi che quest'anno le persone vi vedranno come un vincente negli affari in generale e ricordate! Nella seconda metà dell'anno sarà necessario essere prudenti.

Anche gli studenti del segno dell'Ariete dovranno studiare con maggiore impegno quest'anno, soprattutto se impegnati in prove di maturità o esami universitari. Se siete sposati, è essenziale che vi prendiate cura della salute del vostro compagno e, in generale, della persona a cui siete legati. Non dimenticate di mantenere sempre vivi i rapporti con i vostri amici: quest'anno, a differenza dei precedenti, potrebbe non essere così fortunato in termini di relazioni sentimentali e un buon amico sarà molto d'aiuto.