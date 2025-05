Oroscopo di oggi domenica 4 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 4 maggio, l'oroscopo dell'Ariete è influenzato dalla Luna in Leone, che invita a riflettere su questioni di grande importanza. È il momento di mettere da parte l'orgoglio e di sfruttare la creatività e l'ambizione per ottenere risultati concreti. Un impegno costante porterà a miglioramenti significativi nelle relazioni, mentre una sincera amicizia potrà eliminare malintesi e contrasti. È un giorno favorevole per affrontare sfide con determinazione e per rafforzare i legami con chi ci sta accanto.

Oroscopo ariete oggi domenica 4 maggio

La Luna in Leone ci spinge ad affrontare questioni di particolare importanza su cui riflettiamo ormai da tempo. Accantoniamo l’orgoglio, e tutto procederà per il meglio. Mettiamo in campo gli spunti creativi e l’ambizione. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti. Una sincera amicizia spazza via malintesi e contrasti.

Oroscopo toro oggi domenica 4 maggio

Alla larga dai guai! Il Sole e la Luna in quadratura ci rendono impulsivi e ci spingono a intestardirci in modo particolare su questioni di principio. Risparmiamo le energie. Non facciamoci ingolosire da improbabili traguardi, quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Con il prossimo non siamo indisponenti e freddi.

Oroscopo gemelli oggi domenica 4 maggio

Manteniamoci mentalmente flessibili ed aperti per rendere più distesi i rapporti con gli altri. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. La serenità in amore è alla nostra portata: valorizziamo i sentimenti che proviamo e la persona che ci affianca. Una conoscenza regala una ventata di freschezza.

Oroscopo cancro oggi domenica 4 maggio

La giornata è un susseguirsi di conferme nelle relazioni con le persone a noi più care. Questa predisposizione d’animo ci porta ottimi risultati nell’immediato. Possibili svolte lavorative all’orizzonte, ma non spingiamo troppo sull’acceleratore. Occhi aperti e attenzione alta. Oggi ad avere la priorità è l’esigenza di riposo.

Oroscopo leone oggi domenica 4 maggio

La Luna congiunta a Marte nel nostro segno rafforza l’umore: siamo aperti all’ascolto del parere altrui, specie di chi ci dimostra grande stima e affetto incondizionato. Andiamoci cauti con le spese: controlliamo il portafogli ed eventualmente optiamo per passatempi più economici. Confusione e incertezza, le trappole da schivare.

Oroscopo vergine oggi domenica 4 maggio

Inviti e sorprese caratterizzano questa domenica di maggio, che così si rivela ideale per dar sfogo alla voglia di mondanità e di socializzazione che ci pervade. La nostra innata meticolosità diventa un deterrente nel prendere alcune decisioni, in particolar modo se importanti. Serve intraprendenza! Dedichiamoci ad attività in grado di liberare la mente.

Oroscopo bilancia oggi domenica 4 maggio

L’amore si prende il meritato spazio: numerose le chance per incontri appetitosi. Non si esclude che delle storie bollenti diventino ben presto qualcosa di più. Buone possibilità di realizzare un progetto importante, che coniughi ambizioni e inclinazioni personali. Tempo da trascorrere fuori casa, ma all’insegna del riposo.

Oroscopo scorpione oggi domenica 4 maggio

Nei legami familiari procediamo con massima cautela. La Luna in Leone acuisce alcuni lati del nostro carattere che potrebbero infastidire non poco gli altri. Se abbiamo appena instaurato una storia sentimentale, ne viviamo gioie e tormenti. Manteniamo la lucidità necessaria. Teniamo alta la guardia contro qualunque eccesso.

Oroscopo sagittario oggi domenica 4 maggio

Buoni i livelli di energia e di comunicazione nella nostra relazione. Ne ricaviamo una sensazione di fiducia, con cui superare ogni eventuale crisi. Se vogliamo assicurarci appoggi utili, dettiamo le nostre condizioni senza cedere di una virgola: verranno accettate a occhi chiusi. Sono favorite le iniziative legate alle trasferte.

Oroscopo capricorno oggi domenica 4 maggio

In famiglia studiamo con cura la situazione attuale: troviamo le mosse giuste per rendere le imprese più coinvolgenti, anche a chi mostra poco entusiasmo. Merito delle idee chiare e di una certa persuasività, siamo in grado di catturare l’attenzione degli altri. Forma fisica in calo, riprendiamo a praticare sport appena ci è possibile.

Oroscopo acquario oggi domenica 4 maggio

L’opposizione lunare attenta alla nostra tranquillità. Occhio a non sfogare le frustrazioni nell’acquisto compulsivo, peggiorando ulteriormente le cose. Sentiamo l’esigenza di non seguire le regole imposte dalla società ma di creare le nostre. Evitiamo però le polemiche sterili. Passiamo qualche ora all’aria aperta. La luce naturale aiuta.

Oroscopo pesci oggi domenica 4 maggio

Privilegiamo la riflessione e la pianificazione. Grazie all’aiuto dell’amato, poniamo le basi per un progetto lavorativo che ci sta particolarmente a cuore. Dal confronto-scontro di opinioni, possono emergere intuizioni preziose da adattare alla nostra realtà. Approfittiamo del momento propizio per sistemare alcune cose rimaste in sospeso da ormai troppo tempo.