"Università di Trento e ESA: Progetto Sparkle per Esperimenti Spaziali nel 2025"

L’Università di Trento ha firmato un progetto con l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, per una serie di esperimenti sulle particelle “Sparkle” nella ionosfera. Undici fra dottorande e dottorandi, studentesse e studenti dell’ateneo sono stati selezionati per partecipare all’Esa Academy Experiments Programme. Unico team italiano tra i sette che hanno superato la dura selezione dell’Agenzia spaziale europea, il team di UniTrento porterà nello spazio il proprio progetto, il rivelatore di particelle chiamato Sparkle. Il decollo è previsto entro il 2025 a bordo del veicolo spaziale Space rider e rientro sulla Terra non prima di un paio di mesi.

Experiments Programme è l’iniziativa di Esa Academy dedicata alla formazione universitaria, condotto in stretta collaborazione con gli atenei degli Stati membri. Gli esperimenti si svolgeranno a bordo del veicolo spaziale Space rider che graviterà in un’orbita bassa – a 400 chilometri dalla Terra – per almeno due mesi. Space rider farà uso del lanciatore Vega e al termine della missione tornerà a Terra, dando così la possibilità ai gruppi di ricerca di recuperare gli strumenti e raccogliere ulteriori dati.