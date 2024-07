Educazione all’oceano. La rete delle scuole blu

Portare l’oceano sui banchi di scuola per creare una nuova generazione consapevole delle sfide da affrontare per tutelarlo e per promuovere un utilizzo responsabile delle risorse marine. Con questo obiettivo tutti gli istituti scolastici dell’Isola d’Elba - dalle elementari alle superiori – sono entrati a far parte della rete europea di Blue Schools avviata dalla Commissione Europea. Si ttta infatti di un’iniziativa, promossa dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Unesco-Ioc) nell’ambito dell’Ocean Decade delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) delle Nazioni Unite e del programma di Ocean Literacy, che mira portare i temi del mare nei programmi scolastici di tutto il mondo.

Ad essere nominate ’scuole blu’, dopo un percorso di adesione che le ha viste impegnate - supportate da Fondazione Acqua dell’Elba e dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano – in una serie di progetti di Educazione all’Oceano - l’Istituto Comprensivo Statale ’Sandro Pertini’ (Portoferraio), l’Istituto Comprensivo Statale ’G. Carducci’ (Porto Azzurro, Capoliveri, Rio), l’I.S.I.S. ’Raffaele Foresi’ (Portoferraio), l’I.T.C.G. ’Cerboni’ (Portoferraio), l’Istituto Comprensivo Statale ’G. Giusti’ (Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina).

L’Isola d’Elba con i suoi istituti, inoltre, si trova all’interno della Riserva della Biosfera MaB Unesco ’Isole di Toscana’, istituita nel 2003 e gestita dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, un ambiente che racchiude una grande diversità geologica, geomorfologica, biologica e culturale rappresentativa della regione mediterranea. "L’Isola d’Elba, come prima unità territoriale dove tutte le scuole diventano parte della rete europea di scuole blu, diventa un modello per altri territori del continente", ha affermato Francesca Santoro, senior programme officer a Unesco-Ioc.

a cura di Marina Santin