A Bologna e Venezia si è già partiti, Roma si aggiungerà il 10 novembre. Tornano le domeniche ecologiche, giornate in cui vige il divieto di circolazione con le auto private in centro. Il divieto può essere di 24 ore o, più frequentemente, limitato alle ore principali della domenica, per esempio dalle 9 alle 18. Allo stesso tempo può riguardare tutti i veicoli o prevedere eccezioni per le auto meno inquinanti, come le elettriche.

Le domeniche ecologiche sono un modo per ridurre l’inquinamento dell’aria, promuovere una mobilità sostenibile e riscoprire i centri storici delle città, permettendo ai cittadini di riappropriarsi delle strade. Chi non ha i permessi e viola il blocco del traffico rischia multe fino a più di 600 euro.