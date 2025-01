Svezia, la prima autostrada elettrificata

Le auto elettriche si potranno ricaricare mentre viaggiano. Quello che per ora è solo un progetto, che ha l’obiettivo di abbattere i limiti di autonomia e i costi delle batterie, dovrebbe diventare realtà proprio a partire da quest’anno, quando arriverà in Svezia il primo tratto al mondo di strada elettrificata. Il progetto svedese della prima autostrada rappresenta un modello innovativo per l’Europa nella transizione verso una mobilità sostenibile.

Nello specifico, il sistema stradale elettrico Ers consentirà ai veicoli elettrici di ricaricarsi in movimento, consentendo di percorrere distanze maggiori tra le visite alle stazioni di ricarica. L’autostrada scelta è la E20, situata al centro delle principali città svedesi, Stoccolma, Göteborg e Malmö. Ma questa sarà solo la prima parte di un piano più grande che prevede oltre tremila chilometri di strade svedesi che otterranno il trattamento elettrico.

La Svezia è stata pioniera nei test stradali elettrificati e ha già sperimentato tre soluzioni. Nel 2016, è stato aperto un tratto di strada di due chilometri a Gävle, nella Svezia centrale, che utilizzava linee elettriche aeree per consentire ai veicoli pesanti di ricaricarsi tramite pantografi. Successivamente, un tratto di strada di 1,6 chilometri a Gotland è stato elettrificato utilizzando bobine di carica posizionate sotto l’asfalto. Nel 2018, Trafikverket ha introdotto la prima guida di ricarica al mondo su un tratto di due chilometri che permetteva ai camion elettrici di abbassare un braccio mobile per rifornirsi di elettricità.

Il sistema di ricarica induttivo collocato sotto l’asfalto funziona come la ricarica wireless dei telefoni cellulari. Una piastra di ricarica è incorporata sotto la strada e veicoli elettrici si ricaricano mentre transitano. La tecnologia estenderebbe la gamma utilizzabile di un veicolo elettrico e potrebbe anche portare a veicoli elettrici più economici grazie a batterie più piccole.

Inoltre, alcune fonti specializzate nel settore hanno riferito che la Svezia per questo progetto avrebbe collaborato con Germania e Francia per condividere esperienze e risultati, mentre Regno Unito, Stati Uniti e India stanno raddoppiando i loro sforzi per costruire lo stesso sistema autostradale. "Pensiamo che la soluzione dell’elettrificazione sia la via da seguire per decarbonizzare il settore dei trasporti e stiamo lavorando a una serie di soluzioni", ha dichiarato Jan Pettersson, direttore dello sviluppo strategico di Trafikverket, l’amministrazione dei trasporti della Svezia.

L’esempio svedese avrebbe molti benefici e darebbe una spinta all’industria europea dei veicoli elettrici, che in questo momento sta affrontando una crisi di mercato causata da parametri normativi stringenti e dalla ridotta accessibilità economica. La transizione forzata ha lasciato le auto tradizionali in un limbo, determinando un calo nella domanda. Ma se altre nazioni stanno comunque avanzando con progetti pionieristici, l’Italia evidenzia un ritardo nell’implementazione di soluzioni innovative. A questo punto risulta essenziale che, per superare il gap e rilanciare il mercato automobilistico, il nostro sistema industriale colga l’opportunità di investire in infrastrutture moderne e tecnologie di ricarica avanzate. In questo senso l’autostrada svedese potrebbe diventare un punto di riferimento, per riportare competitività e sostenibilità al centro della scena, e armonizzare le strategie industriali e infrastrutturali in tutta Europa, Italia compresa.

a cura di Maurizio Costanzo