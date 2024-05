Scuola guida al parco giochi

Plenitude e Leolandia hanno inaugurato la Scuola Guida Futuro, inserita all’interno del parco di divertimenti di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo, per insegnare ai bambini a circolare in sicurezza. L’esperienza si svolge su un divertente circuito attraverso i mondi e i personaggi di Leolandia, da percorrere a bordo di colorate e-car fino ad arrivare in una smart city del futuro. Con le cinture di sicurezza allacciate e il volante stretto tra le mani, curva dopo curva, tra chicane, cartelli stradali, icone fantastiche e tanto divertimento, i piccoli autisti prendono confidenza con la mobilità elettrica e le sue dinamiche, fanno il pieno alla colonnina di ricarica e raggiungono il traguardo, guadagnandosi la loro prima patente.