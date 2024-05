Rimanere in forma?. Ora con Instagram si può

Nello sport la motivazione è essenziale, e nell’era digitale passa anche attraverso i social. Tra i fitness influencer più seguiti c’è Kayla Itsines, personal trainer australiana che sfiora i 16 milioni di followers. Attraverso Instagram diffonde esercizi di fitness associandoli ad un messaggio legato al benessere e all’approccio inclusivo della Body Positivity. Il suo obiettivo è infatti far sentire le donne a proprio agio con il loro corpo. Pioniera dell’home fitness, è dal 2009 che ha iniziato a condividere i suoi allenamenti sui social. Nel 2015 ha poi fondato l’app Sweat, diventata un punto di riferimento per le donne che preferiscono allenarsi a casa. La piattaforma per la salute e il fitness al femminile è stata poi rilevata da iFIT. Fin dal suo lancio l’app ha conquistato la fiducia di milioni di donne nel mondo, desiderose di essere più sane, più forti e sicure.

A cura di Maurizio Costanzo