Ravenna si mette sui pedali

Partiranno a breve i lavori per realizzare un nuovo tratto della Ciclovia Adriatica in territorio di Ravenna. Il percorso di 20 chilometri consentirà di andare in bicicletta da Porto Corsini fino al centro della città e poi raggiungere la pineta di Classe, per consentire agli abitanti di spostarsi in sicurezza e ai turisti di scoprire le bellezze del territorio. L’intervento costerà oltre 11 milioni di euro ed è finanziato con i fondi del Pnrr. "Un progetto strategico sotto molti punti di vista - spiega il sindaco Michele de Pascale - perché rappresenta sia una straordinaria opportunità di promozione e fruizione turistica. Uno degli obiettivi è stato quello di realizzare una ciclovia percorribile durante tutto l`arco dell`anno". I lavori saranno ultimati entro aprile 2026.