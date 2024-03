Quiz e sfide online . Così l’inglese è per tutti

Tutto è cominciato nel 2009, quando Norma Cerletti è partita per un programma di scambio in una high school negli Stati Uniti. "L’impatto iniziale con la lingua è stato uno shock – ricorda -. È così che ho dato vita a Norma’s Teaching, un modo innovativo di imparare l’inglese con dei corsi online e senza annoiarsi". Fattasi conoscere sui social grazie ai suoi mini-video divertenti e immediati, aiutata da un look molto colorato e friendly, è riuscita a costruirsi una solida base di fan che, grazie a lei, e attraverso videolezioni, quiz, challenges ed eventi con la community di learners, hanno superato lo spauracchio di imparare l’inglese. Al suo attivo ora ha corsi, piattaforme online, libri, podcast. "Nel 2020 ho iniziato sui social – racconta Norma - inventando un nuovo format di mini-lezioni di inglese gratuite. Poi è seguita la proposta di Audible".

A cura di Maurizio Costanzo