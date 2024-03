Prato sarà a emissioni zero

Il comune di Prato ha firmato il "Contratto di Città sul Clima" e presenterà alla Commissione Europea il piano per raggiungere la neutralità climatica già nel 2030. Il contratto di città è stato firmato da più di 40 realtà economiche, sociali, ambientali, culturali del territorio.

L’iniziativa nasce a seguito della selezione di Prato, da parte della Commissione Europea, tra le 100 città dell’Unione che parteciperanno alla Missione UE "100 città climaticamente neutrali & smart". Il progetto prevede una serie di interventi anche in materia di mobilità, cercando di potenziare l’offerta di trasporto pubblico con mezzi elettrici o zero emissioni e favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta.