Missione Europa Clipper: Alla ricerca della vita su una luna di Giove

Non è la nostra Luna il luogo più promettente per ospitare la vita nel Sistema Solare, bensì una delle 92 lune di Giove, Europa, al centro di una missione della Nasa che prenderà il via il prossimo 10 ottobre dal Kennedy Space Center in Florida. A esplorarla ci penserà la sonda ’Europa Clipper’ che compirà un viaggio di quasi sei anni per immettersi nell’orbita di Giove nell’aprile del 2030. La missione proseguirà per quattro anni durante i quali sono previsti 49 sorvoli di Europa per stabilire, attraverso una serie di osservazioni dettagliate, se il pianeta è abitabile dall’uomo. La luna verrà mappata dal punto di vista geografico, ma si cercherà di ottenere informazioni accurate anche sul suo campo magnetico, influenzato dall’oceano sotterraneo.

Uno strumento analizzerà il plasma, ovvero le particelle cariche, attorno a Europa. Altre apparecchiature studieranno la sua sottile atmosfera, la luna di Giove infatti è avvolta in un guscio di ghiaccio dello spessore di 15-25 chilometri e attraversata da doppie creste simili a quelle della calotta glaciale della Groenlandia, ma al di sotto ci potrebbe essere un nucleo geologicamente attivo. Toccherà agli scienziati risolvere il mistero.