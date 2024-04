L’università di Camerino nel metaverso

L’ Università di Camerino sarà la prima in Italia a entrare nel metaverso. Nel polo di Informatica le lezioni dell’insegnamento in ’Social media management’ del corso di laurea si svolgono interamente nel metaverso. Le lezioni sono tenute dal presidente Francesco Di Costanzo, presidente di Pa Social, la prima associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale

Cinquantadue studentesse e studenti avranno in dotazione ognuno un oculos Meta Quest3 con il quale potranno seguire le lezioni godendo dei vantaggi della realtà aumentata.