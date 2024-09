Long Covid pediatrico. Nuovo studio del Gemelli

È il lavoro di follow-up più lungo mai effettuato finora in età pediatrica sulle conseguenze dell’infezione da Covid nella popolazione pediatrica e ha prodotto una serie di risultati importanti, su più fronti. Condotto su circa 1.300 pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni, seguiti presso l’Ambulatorio del Post-Covid pediatrico del Gemelli, lo studio si è focalizzato sui casi di Long Covid pediatrico, comparsi dopo la prima infezione o dopo le reinfezioni e sulla loro durata. "Da questa nuova ricerca emerge – commenta il dottor Danilo Buonsenso, corresponding author, docente di Pediatria all’Università Cattolica – che, sebbene la maggior parte dei pazienti guarisca dal Covid-19, alcuni continuano a presentare sintomi ascrivibili al Long Covid, fino a 3 anni di distanza dall`infezione iniziale. Questo conferma l’importanza delle potenziali conseguenze di questo virus nei bambini. Molti di quelli seguiti per tre anni, dopo l’infezione iniziale, non sono riusciti a riprendere la routine di tutti i giorni, con conseguenze negative sulla capacità di frequentare regolarmente la scuola o di svolgere le classiche attività extrascolastiche, a causa dei sintomi debilitanti riportati". La vaccinazione si è dimostrata un fattore protettivo, anche se questo effetto ’scudo’ varia a seconda del numero di dosi ricevute o dall’età del paziente e questo aggiunge ulteriori informazioni e offre materia di riflessione rispetto a quanto noto finora.