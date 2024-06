’Life Starts Tomorrow’ . Il ritorno degli A Toys Orchestra

Ho un piccolo trucco per rimettermi in forma. Birra calda, uova crude, pane secco e sensi di colpa. Ehi, ehi. Oggi mi sono riempito il cervello di buone intenzioni. Ma, oh, no. Sono così stanco, sono distrutto, non posso. Ehi, ehi! La musica rock italiana mi fa schifo. È colpa mia, colpa mia, oh, colpa mia. Beh, oggi sono da qualche altra parte. Perso nel tempo e perso nello spazio. Non tornerò troppo presto, oh, no, non ancora. E ho dimenticato quando sono andato a letto. Ho passato una notte fantastica ma una giornata terribile. Ma ehi, ehi. Non riesco a sentire quello che dici. Ehi, ehi. La vita inizia domani. Nuovi passi da seguire. Ma sono ancora sveglio. Ed è notte fonda. Ma la vita inizia domani. Dicono. Dicono quelli buoni.

’Life Starts Tomorrow’, prodotto da Enzo Moretto e Bruno Germano, è il nuovo singolo e videoclip che, a sei anni di distanza dall’ultima pubblicazione, segna il ritorno degli A Toys Orchestra, che di recente hanno pubblicato per Santeria/Audioglobe il nuovo album di inediti ’Midnight Again’. La canzone evoca un estemporaneo metodo per smaltire una sbronza. Fra birre calde e pane secco, fra sensi di colpa e buoni propositi, si tenta di riprendersi prima possibile per riguadagnare velocemente posizione nella maratona della vita. Quando? Domani... La vita comincia sempre domani. La band di Agropoli parte invece oggi, con una canzone che ben descrive il senso di inadeguatezza che tanti giovani si trovano ad affrontare.