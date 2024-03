Le ricette più gustose?. Suggerite su Instagram

Il suo è il grembiule rosso più noto dei social. Gli altri tratti distintivi di una delle food bloggers più note della Gen Z, sono la frangia e il sorriso smagliante. Si presenta così Aurora Cavallo, alias Cooker Girl, content creator da milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram. Piemontese, classe 2001, con la sua solarità e la sua bravura ai fornelli è diventata uno dei personaggi più famosi del web. Ha cominciato presto a destreggiarsi tra mestoli e pentole, a 14 anni. "I miei genitori – racconta - tornando tardi dal lavoro, non avevano tempo per farlo e io desideravo mangiare qualcosa di più gustoso di un minestrone scaldato al microonde. Ecco come mi sono innamorata della cucina: per necessità". Un’avventura nata… per errore, all’inizio Aurora mostrava il grembiule e non il volto, ma agli amici arrivò la notifica di Instragram. "Lo sbaglio più fortunato della mia vita".