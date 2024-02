Le ’Green Pills’ di Sara. Salvare il mondo con TikTok

Avvicinare i giovani, e non solo, ai temi ambientali, parlando loro in modo chiaro e concreto, proponendo spunti di riflessione. È quello che fa sui social Sara Giacani attratta da sempre da media, divulgazione ed ecologia. Sulle piattaforme social, in particolare su TikTok, propone ai suoi tanti followers varie possibilità e azioni concrete per agire con più consapevolezza per salvaguardare l’ambiente che ci circonda, portandoli alla scoperta di realtà e soluzioni alternative ecosostenibili. Molto seguita è stata la serie di video "Cose che non compro più", in cui l’influencer green parla di prodotti usa e getta che tutti abbiamo in casa, ma che lei ha sostituito con delle alternative altrettanto funzionali ma più sostenibili. I temi di cui dovremmo acquisire più consapevolezza? "Sono quelli legati allo sfruttamento intensivo degli animali".

A cura di Maurizio Costanzo