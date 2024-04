La Primavera della mobilità dolce 2024, organizzata dall’Alleanza per la Mobilità Dolce (AMODO), rappresenta un importante momento per sensibilizzare sulle tematiche legate alla sicurezza stradale, all’ambiente e alla mobilità sostenibile. L’iniziativa, giunta al suo settimo anno, vede coinvolte 29 associazioni nazionali che si dedicano a promuovere il turismo, l’escursionismo, la tutela del patrimonio, l’ambiente e la valorizzazione delle ferrovie, tra cui borghi e ciclovie. Lo slogan scelto per l’edizione 2024 è “Lento e sicuro è il viaggio del futuro” , gli incontri proseguiranno da qui alla fine di maggio in diverse città e Comuni italiani. Per partecipare è possibile consultare il calendario online (www.mobilitadolce.net).